Almasri arrestato a Tripoli Il governo | Espulso perché sapevamo delle accuse
Osama Njeem Almasri, generale e capo della polizia penitenziaria libica, è stato arrestato per ordine della procura di Tripoli in quanto accusato di torture e violenze nei confronti di detenuti nel carcere di Mitiga, situato nei pressi dell'aeroporto della capitale. Secondo fonti locali, tra cui Libya24, le autorità giudiziarie ritengono di avere delle prove che dimostrerebbero come Almasri abbia sottoposto almeno cinque prigionieri a trattamenti crudeli, causando la morte di almeno uno di essi. Testimoni presenti al momento dell'arresto hanno riferito che il generale appariva sorridente mentre veniva condotto in custodia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il generale libico Osama Almasri, già accusato di torture e crimini contro l’umanità e rimandato in patria dal governo Meloni con un volo di Stato nonostante un mandato internazionale d’arresto, è stato arrestato oggi a Tripoli per torture e la morte di un detenut - facebook.com Vai su Facebook
Osama Njeem Almasri arrestato a Tripoli. Torture, detenzioni illegali, una morte sotto custodia: accuse che circolano da anni nei rapporti internazionali. Non c’era bisogno di scoprirlo ieri. C’era tutto, nero su bianco. E infatti era già arrivato anche in Italia. Ferm - X Vai su X
Almasri arrestato a Tripoli: accusato di tortura sui detenuti. Chigi: "Governo sapeva del mandato di cattura della Libia" - Il generale libico ed ex capo della polizia penitenziaria libica è stato posto in custodia cautelare: avrebbe commesso maltrattamenti omicidi nel carcere di Mitiga ... Scrive msn.com
Almasri arrestato a Tripoli, accusato di torturare detenuti e della morte di uno di loro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Almasri arrestato a Tripoli, accusato di torturare detenuti e della morte di uno di loro ... Secondo tg24.sky.it
Almasri arrestato a Tripoli, le reazioni politiche in Italia - La notizia dell’arresto del generale libico Osama Njeem Almasri a Tripoli ha scosso la politica italiana. msn.com scrive