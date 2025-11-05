Almasri arrestato a Tripoli | Ha torturato e ucciso detenuti Conte e Schlein contro il governo | vergogna chieda scusa agli italiani

Il generale un tempo a capo delle carceri libiche arrestato a Tripoli: mesi fa venne detenuto in Italia, su mandato della Corte penale dell'Aia, ma poi rilasciato ed espulso dietro la decisione del governo italiano. Le critiche a Meloni di Italia Viva e Avs. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

