Almasri Arrestato a Tripoli | è accusato di tortura sui detenuti e della morte di uno di loro

Osama Njeem Almasri, generale e capo della polizia penitenziaria libica, è stato arrestato per ordine della procura di Tripoli in quanto accusato di torture e violenze nei confronti di detenuti nel carcere di Mitiga, situato nei pressi dell'aeroporto della capitale. Secondo fonti locali, tra cui Libya24, le autorità giudiziarie ritengono di avere delle prove che dimostrerebbero come Almasri abbia sottoposto almeno cinque prigionieri a trattamenti crudeli, causando la morte di almeno uno di essi. Testimoni presenti al momento dell'arresto hanno riferito che il generale appariva sorridente mentre veniva condotto in custodia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

