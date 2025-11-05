Almasri arrestato a Tripoli | è accusato di tortura e omicidio

Roma, 5 novembre 2025 – La Procura generale libica ha ordinato l'arresto di Osama al-Masri Anjym, noto in Italia come Almasri, e il suo rinvio a giudizio. Lo ha reso noto l'ufficio del Procuratore generale in un comunicato diffuso oggi. L’ex responsabile della Polizia giudiziaria è accusato di aver torturato 10 detenuti e causato la morte di di uno di loro sotto tortura. Le indagini, secondo quanto si legge nel documento della Procura, hanno riguardato violazioni dei diritti di dieci detenuti presso l'istituto di correzione e riabilitazione principale di Tripoli, oltre alla morte di un recluso per le percosse subite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Almasri arrestato a Tripoli: è accusato di tortura e omicidio

