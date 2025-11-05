Almasri arrestato a Tripoli accusato di torture su detenuti e della morte di uno di loro Pd e M5s attaccano Meloni | Chieda scusa

La carcerazione è stata disposta in via preventiva proprio dopo le indagini relative al decesso di un prigioniero nella Fondazione per la riforma e la riabilitazione, struttura carceraria di Tripoli Il generale Almasri è stato a arrestato a Tripoli, in Libia, su ordine della procura generale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Almasri arrestato a Tripoli, accusato di torture su detenuti e della morte di uno di loro, Pd e M5s attaccano Meloni: "Chieda scusa"

