Almanacco | Mercoledì 5 novembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 5 novembre è il 309º giorno del calendario gregoriano (il 310º negli anni bisestili). Mancano 56 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa Bertilla di Chelles, badessa.Aforisma di NovembreSe di Novembre tuona l'annata sarà buonaISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Mercoledì 5 novembre Il Sole sorge alle 07:06 e tramonta alle 17:10. Il culmine è alle 12:08. Durata del giorno dieci ore e quattro minuti. La Luna sorge alle 15:59 con azimuth

