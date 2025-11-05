Almanacco | Giovedì 6 Novembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Giovedì 6 Novembre è il 312° giorno del calendario gregoriano, mancano 53 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San Leonardo di LimogesProverbio di NovembreNovembre bagnato, in aprile fieno al pratoAccadde Oggi1869 – A New Brunswick (New Jersey), si disputa la prima partita ufficiale di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Giovedì 6 novembre Il Sole sorge alle 07:08 e tramonta alle 17:08. Il culmine è alle 12:08. Durata del giorno dieci ore. La Luna sorge alle 16:19 con azimuth 80° e tramonta all - facebook.com Vai su Facebook

Oroscopo di mercoledì 6 novembre 2024: Capricorno batticuore, Leone audace, Scorpione cresce. Cancro? Riflette (troppo) - La Luna è nel segno del Capricorno, dove trova Plutone. Lo riporta leggo.it

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 novembre 2024/ Confusione sentimentale per i Gemelli, progetti per il Cancro - L'Oroscopo Paolo Fox di domani 6 novembre 2024 segna una ripresa per alcuni tra i primi sei segni zodiacali: scopriamo quali sono e in quali ambiti Bella ripresa per il Toro e la Vergine che avranno ... Da ilsussidiario.net

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 novembre 2024/ Grande momento per Sagittario e Capricorno, primi in classifica - Marte ha cambiato un po' il cielo: vediamo come reagiscono i segni della seconda metà dello zodiaco nell'Oroscopo Paolo Fox di domani 6 novembre 2024 I Pesci devono aspettare la prossima settimana ... Segnala ilsussidiario.net