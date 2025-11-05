almanacco del 05 11 2025

almanacco del giorno mercoledì 5 novembre buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Guido Maria Conforti vescovo di Parma è fondato festeggiamo anche i santi Elisabetta e Zaccaria genitori di San Giovanni Battista sono una pioggia a karfunkel Brian e Marco Verratti Noi andiamo a fare andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi giovani E allora Elisa Buon compleanno alla nostra Elisa Valentino Francesco e salutiamo anche Alessandro Sabrina Nunzia e Vivian è il nostro viaggio nel tempo che ci porta nel 1605 quando viene inventata la celebre congiura delle polveri un piano cattolico per far esplodere il Parlamento l'evento viene ancora ricordato con la Guy fart night La notte dei fuochi d'artificio ricorda un po' il 5 di novembre in questo senso nel 1895 viene concesso il primo brevetto statunitense per un'automobile ha George Sand anche se non era l'inventore essere complicata è come un auto d'epoca nel 1935 c'eri per gioco da tavolo Monopoly viene messo in vendita su larga scala dai fratelli Parker Allora di tutti i numeri vogliamo egizi no del 2007 invece Google presenta ufficialmente Android sistema operativo mobile che oggi è praticamente ovunque oggi è anche la giornata mondiale della consapevolezza sugli Tsunami Noi ci fermiamo qui Vi auguro un buon proseguimento di ascolto arrestata in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

