Allora ciao Ora Salis vuole l’Ungheria fuori dall’Europa

Da quando Ilaria Salis è stata eletta al Parlamento europeo sta portando avanti dalla sede istituzione massima del Continente le stesse battaglie che ha condotto da attivista dei centri sociali. A queste si è aggiunta quella contro l'Ungheria di Viktor Orban, che potrebbe sembrare quasi personale per i toni che l'europarlamentare utilizza nei confronti del primo ministro magiaro. Le ragioni sono note, due anni fa Salis è stata arrestata in Ungheria con l'accusa di aver partecipato a un'aggressione antifascista contro alcuni attivisti di destra. Non è in carcere solo perché è stata eletta al parlamento europeo, candidatura funzionale proprio alla scarcerazione, e questo ha fatto nascere dissidi e scontri tra Salis e gli esponenti del governo inglese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

