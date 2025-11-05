Allo spazio cultura l' amore non conosce dipendenze la presentazione del saggio
“Martedì 11 novembre alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 - Palermo, verrà presentato il libro L'amore non conosce dipendenze”, un saggio scritto da Maria Antonietta Catania e Federica Dolce, con la prefazione di Rocchina Staiano e i contributi di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Presentazione del nuovo romanzo del Procuratore della Repubblica di Ragusa, Francesco Pulejo, dal titolo “I vivi e i morti”. Venerdì, ore 17.30 presso lo Spazio Cultura Meno Assenza. L’evento è promosso dal Rotary Club Pozzallo Ispica con il patrocinio del - facebook.com Vai su Facebook
Allo spazio cultura “l’amore non conosce dipendenze”, la presentazione del saggio - “Martedì 11 novembre alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 – Palermo, verrà presentato il libro L’amore non conosce dipendenze”, un saggio scritto da Mar ... Come scrive mondopalermo.it