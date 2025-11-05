Allo spazio cultura l' amore non conosce dipendenze la presentazione del saggio

“Martedì 11 novembre alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 - Palermo, verrà presentato il libro L'amore non conosce dipendenze”, un saggio scritto da Maria Antonietta Catania e Federica Dolce, con la prefazione di Rocchina Staiano e i contributi di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

