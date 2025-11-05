All’Europarlamento si torna a parlare dell’odioso fenomeno del gender gap | scopri chi ha partecipato agli incontri e cosa ha detto

Lanotiziagiornale.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se ne parla sempre troppo poco, ma il gender gap resta una delle maggiori criticità della nostra società. Proprio per questo, malgrado i media non ne stiano dando notizia, presso L’Europarlamento si sono tenuti una serie di eventi sulla parità di genere, nell’ambito della Gender Equality Week, che hanno coinvolto alcune personalità di spicco. Tra queste spiccano la primaria di pronto soccorso e nota tik toker romana Solange Fugger, la vice presidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, e l’eurodeputata del PSOE Lina Gálvez. Interventi, i loro, che hanno provato a riaccendere i riflettori su questo odioso – e troppo spesso dimenticato – fenomeno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

all8217europarlamento si torna a parlare dell8217odioso fenomeno del gender gap scopri chi ha partecipato agli incontri e cosa ha detto

© Lanotiziagiornale.it - All’Europarlamento si torna a parlare dell’odioso fenomeno del gender gap: scopri chi ha partecipato agli incontri e cosa ha detto

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: All8217europarlamento Torna Parlare Dell8217odioso