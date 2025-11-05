All' Epifanio Ferdinando si parla di epilessia | evento di formazione per docenti

MESAGNE - All’E. Ferdinando di Mesagne – plesso Liceo Scientifico si è svolto un incontro con la Dott.ssa Durante Vania, neurologa che opera presso il “Perrino“ di Brindisi, e un nutrito gruppo di docenti. L’incontro è stato reso possibile grazie alla sensibilità del dirigente scolastico Mario. 🔗 Leggi su Brindisireport.it