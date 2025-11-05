Allenatore Genoa cambio in panchina in Serie A | è fatta per l’arrivo di De Rossi!

Internews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ecco i dettagli dell’accordo e quando esordirà. Il Genoa ha preso la sua decisione e ha scelto di affidare la panchina a Daniele De Rossi. Dopo l’esonero del tecnico Patrick Vieira, la società rossoblù ha individuato nell’ex centrocampista della Roma l’uomo ideale per dare una svolta immediata al progetto tecnico e risollevare la squadra dalle difficoltà di questo avvio di stagione. A riportare la notizia e a confermare la scelta è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. In queste ore, si stanno definendo gli ultimi dettagli economici dell’accordo con l’entourage dell’allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

allenatore genoa cambio in panchina in serie a 232 fatta per l8217arrivo di de rossi

© Internews24.com - Allenatore Genoa, cambio in panchina in Serie A: è fatta per l’arrivo di De Rossi!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

allenatore genoa cambio panchinaGenoa, per la panchina si avvicina De Rossi - Genova – Per la panchina del Genoa crescono le quotazioni di Daniele De Rossi mentre si allontana l'ipotesi Paolo Vanoli. Secondo ilsecoloxix.it

allenatore genoa cambio panchinaGenoa, decisione presa sul post Vieira: domenica in panchina la coppia Murgita-Vieira. Da lunedì si pensa al nuovo allenatore e c’è un favorito - Genoa, Murgita e Criscito ancora in panchina contro la Fiorentina: il club valuta il futuro. Lo riporta calcionews24.com

allenatore genoa cambio panchinaAllenatore Genoa, ore di riflessione per il nuovo tecnico dei rossoblù: ecco i nomi dei possibili sostituti di Vieira - Allenatore Genoa, riflessioni in corso per il club rossoblù: De Rossi e Vanoli tra le opzioni post- Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Allenatore Genoa Cambio Panchina