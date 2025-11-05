Inter News 24 Ecco i dettagli dell’accordo e quando esordirà. Il Genoa ha preso la sua decisione e ha scelto di affidare la panchina a Daniele De Rossi. Dopo l’esonero del tecnico Patrick Vieira, la società rossoblù ha individuato nell’ex centrocampista della Roma l’uomo ideale per dare una svolta immediata al progetto tecnico e risollevare la squadra dalle difficoltà di questo avvio di stagione. A riportare la notizia e a confermare la scelta è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. In queste ore, si stanno definendo gli ultimi dettagli economici dell’accordo con l’entourage dell’allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

Internews24.com - Allenatore Genoa, cambio in panchina in Serie A: è fatta per l'arrivo di De Rossi!