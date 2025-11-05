Alle minacce di Trump Maduro risponde con la repressione interna

Da Lula all’Ue e dal Vaticano al Qatar, si moltiplicano le offerte di mediazione e le richieste di dialogo fra Trump e Maduro. Invece di cogliere l’occasione per avviare una distensione interna, però, Nicolás Maduro sta intensificando la repressione. Lunedì l’ong Justicia, Encuentro y Perdón (Jep) ha denunciato l’aumento degli arresti effettuati in segreto, senza informare le famiglie né consentire ai detenuti l’accesso a una difesa legale. E’ lo stesso destino toccato all’italiano Alberto Trentini. Si tratta, denuncia la Jep, di un vero e proprio “modello di sparizioni forzate a breve termine e di detenzioni arbitrarie”, che lascia i familiari dei detenuti senza risposte ufficiali e senza sapere come agire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Alle minacce di Trump, Maduro risponde con la repressione interna

