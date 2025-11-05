Alle Giubbe Rosse di Firenze si chiudono i primi 25 anni del Movimento Empatista
Menotti Lerro, fondatore e leader del Movimento Empatico internazionale, sorto ufficialmente in Italia nel 2020, ma che vede una sua premessa storica a partire dal 2000, chiude la prima fase con la fine del 2025 con una serie di iniziative al Caffè Letterario Giubbe Rosse di Firenze. Il Movimento In questi 5 anni, il Movimento . L'Identità.
