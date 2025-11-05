All' asta la Jaguar E-Type di Jack Lemmon

Il modello del 1969 che venne acquistato dall'attore verrà battuto all'asta il 6 novembre nel prossimo appuntamento di "Movies and Motorcars" organizzato da Julien's Auctions. L'auto presenta meno di 71mila km ed ha un valore stimato tra i 40mila e i 60mila dollari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - All'asta la Jaguar E-Type di Jack Lemmon

