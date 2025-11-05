Allarme tubercolosi scatta il protocollo sanitario | Scoperto un focolaio

Una paura antica, che si credeva confinata nei libri di storia, è tornata a farsi sentire. Non è il ruggito dei tifosi a far tremare le fondamenta del grande cantiere, ma il sospetto silenzioso e invisibile di un agente patogeno. L’ombra della malattia si è insinuata tra le travi e i ponteggi, dove il sudore e la fatica di centinaia di lavoratori erano dedicati alla costruzione di un sogno. Un singolo caso di tubercolosi è bastato a far scattare l’allarme e i protocolli di sicurezza sanitaria, trasformando la frenesia della ricostruzione in una corsa contro il tempo per il tracciamento dei contatti, in una vigilia dove il timore per la salute supera, almeno per un momento, l’attesa per lo spettacolo sportivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

