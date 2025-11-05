Allarme truffe in città | Sistemi Salerno divulga un vademecum per tutelarsi

Non si placa l'allarme truffe ai danni dei cittadini. Così, Sistemi Salerno - Servizi Idrici Spa, a seguito delle segnalazioni e a tutela soprattutto degli anziani, raccomanda a tutti di prestare la massima attenzione verso le situazioni dubbie o ambigue e di segnalare ogni anomalia al numero. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Allarme truffe agli sportelli bancomat. Nei giorni scorsi una donna anziana, nel Leccese, dopo aver effettuato un prelievo presso uno sportello automatico, ha lasciato lo scontrino nel cestino accanto al terminale. Poche ore dopo è stata contattata telefonicame - facebook.com Vai su Facebook

Finti pedaggi e bonifici sospetti: Autostrade e UniCredit lanciano l’allarme per una nuova ondata di truffe digitali sempre più sofisticate e pericolose - X Vai su X

Truffe online, nuovo allarme: finti messaggi svuotano i conti. Ecco come difendersi - Finti pedaggi e bonifici sospetti: Autostrade e UniCredit lanciano l’allarme per una nuova ondata di truffe digitali sempre più sofisticate e pericolose ... Segnala panorama.it

Truffe telefoniche: ecco i numeri segnalati dai cittadini. Allarme in Toscana - Firenze, 22 luglio 2025 – Nonostante l’evoluzione degli strumenti digitali abbia reso più sofisticate molte truffe online, continuano ad arrivare in tutta la Toscana segnalazioni legate a raggiri più ... Riporta lanazione.it

Allarme truffe ma è boom dei rimborsi - SIENASempre più truffe e raggiri in Toscana, ma anche una volontà di far valere i propri diritti. Lo riporta lanazione.it