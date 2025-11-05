Allarme truffe in città | Sistemi Salerno divulga un vademecum per tutelarsi

Salernotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si placa l'allarme truffe ai danni dei cittadini. Così, Sistemi Salerno - Servizi Idrici Spa, a seguito delle segnalazioni e a tutela soprattutto degli anziani, raccomanda a tutti di prestare la massima attenzione verso le situazioni dubbie o ambigue e di segnalare ogni anomalia al numero. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Truffe online, nuovo allarme: finti messaggi svuotano i conti. Ecco come difendersi - Finti pedaggi e bonifici sospetti: Autostrade e UniCredit lanciano l’allarme per una nuova ondata di truffe digitali sempre più sofisticate e pericolose ... Segnala panorama.it

Truffe telefoniche: ecco i numeri segnalati dai cittadini. Allarme in Toscana - Firenze, 22 luglio 2025 – Nonostante l’evoluzione degli strumenti digitali abbia reso più sofisticate molte truffe online, continuano ad arrivare in tutta la Toscana segnalazioni legate a raggiri più ... Riporta lanazione.it

Allarme truffe ma è boom dei rimborsi - SIENASempre più truffe e raggiri in Toscana, ma anche una volontà di far valere i propri diritti. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Truffe Citt224 Sistemi