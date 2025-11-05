Allarme topi alla scuola dell' infanzia di Matierno l' assessore tranquillizza le famiglie e annuncia il piano di azione
“L'amministrazione comunale ha a cuore gli alunni di Matierno e si è già attivata per prendere i provvedimenti più opportuni a risolvere la problematica delle famiglie”. Lo ha assicurato l'assessore comunale alla Pubblica Istruzione di Salerno, Gaetana Falcone che domani mattina, 6 novembre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
