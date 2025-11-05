Allarme scippi fuori i supermercati anziani nel mirino | Attenti agli abbracci

Forlitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anziani o persone più fragili sempre più nel mirino dei ladri. Sono aumentate negli ultimi giorni le segnalazioni di scippi nei pressi dei supermercati della città. "Alle vittime sono state sfilate con la nota tecnica dell’abbraccio e un atteggiamento di finta conoscenza, catenine o altre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

