Allarme scippi fuori i supermercati anziani nel mirino | Attenti agli abbracci
Anziani o persone più fragili sempre più nel mirino dei ladri. Sono aumentate negli ultimi giorni le segnalazioni di scippi nei pressi dei supermercati della città. "Alle vittime sono state sfilate con la nota tecnica dell’abbraccio e un atteggiamento di finta conoscenza, catenine o altre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Tra spaccio, scippi e mancanza di telecamere, il grido d'allarme di Falchera: "L'Amministrazione non ci considera" - X Vai su X
"L’allarme lupi è stato lanciato da anni. Ora la situazione è fuori controllo e servono interventi immediati". Coldiretti Rimini non... - facebook.com Vai su Facebook
Tentativo di scippo nel parcheggio del supermercato: anziano ferito alla testa - CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Attimi concitati a Castelnovo Sotto questa mattina intorno alle 11, nel parcheggio della Coop, in via Dante Alighieri. reggionline.com scrive
Broni, 83enne scippata fuori dal supermercato cade a terra e finisce in ospedale - Una pensionata di 83 anni è stata soccorsa dal personale del 118 a Broni, in via Don Giovanni Minzoni. laprovinciapavese.gelocal.it scrive