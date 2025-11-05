Allarme ponti a Bari strutture a rischio Al via i controlli | Individuare subito le criticità
Al via la ricognizione del Comune di Bari sui ponti della città. Dopo la caduta di calcinacci dal ponte Garibaldi (che collega il lungomare con Japigia), e l?ordinanza di riduzione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È rientrato l’allarme-traffico in zona Chiavazza. Ha infatti riaperto questa mattina il ponte Nino Cerruti, - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza dei ponti a Bari, in arrivo l’accordo triennale da 500mila euro: si parte dal ponte Garibaldi - Aggiudicazione in corso per il nuovo accordo quadro da 500mila euro dedicato a monitoraggio, valutazione del rischio e manutenzione delle infrastrutture cittadine. Si legge su baritoday.it
L'allarme del procuratore della Dda su Bari: «Voto di scambio fenomeno diffuso e antico». Secretate le risposte sui pentiti - Sulle rivelazioni del collaboratore di giustizia De Santis il magistrato responsabile della Dda di Bari, Francesco Giannella, ha preferito secretare la risposta. Segnala quotidianodipuglia.it
Bari, allarme sicurezza in pausa: è la tregua del ponte di Pasqua - Invocata dai residenti, dalla politica e dal sindaco Leccese, predisposta dopo la periodica ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it