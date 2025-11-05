Allarme nel parco a Settimo Torinese | donna salvata in un laghetto e portata in ospedale

Un'italiana di 78 anni è stata soccorsa e salvata dai vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura nella mattinata di oggi, mercoledì 5 novembre 2025, nel laghetto Orione all'interno del parco Oasi della Speranza in via della Costituzione a Settimo Torinese. È stata poi affidata ai sanitari. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Superalcolici e bivacchi nel parco giochi: l’allarme di Roberto Grazioli mette in luce la necessità di più controlli e di una presenza costante per garantire sicurezza. Bottiglie e rifiuti tra altalene e panchine non sono solo degrado, ma rischio reale. #sicurezzapar - facebook.com Vai su Facebook

Superalcolici e bivacchi nel parco dei bambini: l’allarme di Roberto Grazioli - X Vai su X

Scabbia, è allarme in un ospedale nel Torinese: reparto con 80 pazienti in quarantena (per la seconda volta dal 2020). Chi è più a rischio - La scabbia torna prepotentemente in Italia, tanto che un intero reparto dell'ospedale di Settimo Torinese, alle porte del capoluogo piemontese, è stato posto in ... Si legge su leggo.it

Si presenta sotto casa della ex compagna con un manganello telescopico e un accendino: arrestato a Settimo Torinese - È stata lei a dare l'allarme dopo avere ricevuto un suo messaggio, in passato lui aveva minacciato di bruciarle i suoi averi ... Segnala torinotoday.it

Scabbia, è allarme in un ospedale nel Torinese: reparto con 80 pazienti in quarantena (per la seconda volta dal 2020). Chi è più a rischio - Il reparto colpito è il Cavs, nel quale sono ospitati circa ottanta pazienti che dopo il ricovero ospedaliero necessitano di ulteriore assistenza prima di poter tornare a casa. Lo riporta leggo.it