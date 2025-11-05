Allarme industria a Caserta | 68 licenziamenti alla Nuroll Cisal lancia appello alla politica

Anteprima24.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Si annuncia un Natale particolarmente amaro per i 68 dipendenti dello stabilimento Nuroll SpA del Gruppo Polinas di Pignataro Maggiore. L’incontro tenutosi in Confindustria Caserta, peraltro con l’incomprensibile scelta di tavoli separati, ha infatti sancito la conferma dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo conseguente alla totale cessazione delle attività produttive. “Nonostante il costante impegno profuso in questi mesi per scongiurare una simile deriva – dichiara  Livio Marrocco, Segretario Provinciale della Fialc Cisal Caserta  – siamo purtroppo giunti al più triste degli epiloghi: siamo stati lasciati soli nel tentativo di salvaguardare lavoro, professionalità e futuro, mentre il tavolo richiesto al Ministero è rimasto lettera morta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

allarme industria a caserta 68 licenziamenti alla nuroll cisal lancia appello alla politica

© Anteprima24.it - Allarme industria a Caserta: 68 licenziamenti alla Nuroll, Cisal lancia appello alla politica

Argomenti simili trattati di recente

Caserta, allarme industria: 68 licenziamenti alla Nuroll. Cisal lancia appello alla politica - Si annuncia un Natale particolarmente amaro per i 68 dipendenti dello stabilimento Nuroll SpA del Gruppo Polinas di Pignataro Maggiore. Lo riporta sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Industria Caserta 68