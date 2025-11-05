Allarme in tutta Italia | falsi nipoti e finti avvocati truffano anziani soli i consigli della Polizia

Falsi nipoti e finti avvocati: la Polizia di Stato mette in guardia gli anziani dalle truffe estive e invita a denunciare ogni episodio sospetto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Allarme in tutta Italia: falsi nipoti e finti avvocati truffano anziani soli, i consigli della Polizia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Confintesa Metalmeccanici: “La crisi della metalmeccanica fiorentina è un campanello d’allarme per tutta la Toscana” La notizia dei 120 esuberi annunciati alla Atop S.p.A. di Barberino Val d’Elsa, azienda leader nella produzione di componenti per motori elett - facebook.com Vai su Facebook

WhatsApp nel caos: dilaga la truffa che ruba identità e dati personali in tutta Italia - WhatsApp nel caos più totale per via della truffa che ruba l'identità e i tuoi dati personali: ecco cosa sta succedendo ... Come scrive blitzquotidiano.it

Truffe online, nuovo allarme: finti messaggi svuotano i conti. Ecco come difendersi - Finti pedaggi e bonifici sospetti: Autostrade e UniCredit lanciano l’allarme per una nuova ondata di truffe digitali sempre più sofisticate e pericolose ... Scrive panorama.it

Allarme falsi, quintuplicati sequestri vestiti in due anni - In soli due anni, il numero dei sequestri per contraffazione in Veneto è triplicato, nel solo comparto dell'abbigliamento è aumentato di cinque volte. Si legge su msn.com