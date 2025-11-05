Allarme in tutta Italia | falsi nipoti e finti avvocati truffano anziani soli i consigli della Polizia

Notizie.virgilio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Falsi nipoti e finti avvocati: la Polizia di Stato mette in guardia gli anziani dalle truffe estive e invita a denunciare ogni episodio sospetto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

allarme in tutta italia falsi nipoti e finti avvocati truffano anziani soli i consigli della polizia

© Notizie.virgilio.it - Allarme in tutta Italia: falsi nipoti e finti avvocati truffano anziani soli, i consigli della Polizia

