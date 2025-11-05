Allargamento Ue Bruxelles accelera | Nuovi Paesi membri entro il 2030 Quali sono

Roma, 5 novembre 2025 – La Commissione europea ha adottato martedì 4 novembre la Relazione sull’Allargamento 2025, la valutazione annuale sui progressi dei Paesi candidati, confermando che “ l’ingresso di nuovi Stati membri è sempre più alla portata” e che “l’allargamento resta una priorità politica di primo piano per l’Unione”. L’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell’Ue, Kaja Kallas, ha sottolineato la dimensione strategica dell’espansione: “Il processo di allargamento si muove oggi più rapidamente che negli ultimi quindici anni. Ma non possiamo permetterci di perdere slancio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Allargamento Ue, Bruxelles accelera: “Nuovi Paesi membri entro il 2030”. Quali sono

