All’Arena di Verona e in diretta tv si celebra Luciano Pavarotti | Michelle Hunziker conduce una serata evento con Andrea Bocelli Laura Pausini e tanti altri
Novanta anni. Vent’anni dalla scomparsa. Eppure è come se Luciano Pavarotti fosse ancora lì, con il fazzoletto bianco e quella voce capace di arrivare fino in cielo. Pavarotti 90 è il grande evento con cui Canale 5 celebra oggi il tenore di Modena. Appuntamento mercoledì 5 novembre 2025, in prima serata, direttamente dall’Arena di Verona. Un omaggio che non è solo ricordo, ma una dimostrazione di orgoglio nazionale. Michelle Hunziker conduce Pavarotti 90. Registrato nella cornice dell’Arena di Verona, lo show è condotto da Michelle Hunziker che accoglierà tanti ospiti, da Andrea Bocelli a Mahmood, da Il Volo a Laura Pausini. 🔗 Leggi su Amica.it
