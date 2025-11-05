ALL’AMBASCIATRICE DEL CANADA A ROMA IL PREMIO GAZZETTA DIPLOMATICA AMBASCIATORE DELL’ANNO 2025
ROMA – Elissa Ann Golberg è l’Ambasciatore dell’Anno 2025. Il prestigioso riconoscimento, tributato come consuetudine dalla rivista Gazzetta Diplomatica, è stato assegnato all’ Ambasciatrice del Canada nell’ambito di una cerimonia che si è tenuta lunedì scorso presso la Camera dei Deputati, nell’Aula dei Gruppi Parlamentari, alla presenza di circa 200 ospiti tra autorità, diplomatici e rappresentanti istituzionali. A selezionare i vincitori del Premio è stata una giuria di esperti, formata da parlamentari, professionisti e diplomatici, presieduta dall’ Ambasciatore Stefano Benazzo. L’iniziativa, promossa dalla testata diretta da Marco Finelli, celebra ogni anno l’eccellenza diplomatica e consolare, il dialogo tra i popoli e l’impegno per la cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Scopri altri approfondimenti
Perché fare affari con il Canada? Grazie all’ #CETA e a iniziative congiunte tra i nostri governi, il momento di investire e collaborare è adesso! Scopri perché il Canada è la scelta giusta per la tua impresa: guarda il video dell’Ambasciatrice @Elissa_Golb - X Vai su X
Michaela Morris DipWSET, IWE è scrittrice ed educatrice sul vino in Canada, Italia e Regno Unito. Scrive per diverse testate ma specialmente Decanter per le quali conduce masterclass e organizza wine tours. Con 25 anni di carriera alle spalle, si è occupata - facebook.com Vai su Facebook