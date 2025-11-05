Alla scuola Falcone dello Zen presentato il Codice Gentilezza la campagna di sensibilizzazione promossa dal Mig
Parte dall'Istituto comprensivo Giovanni Falcone dello Zen il lancio del "Codice Gentilezza”, la campagna di attenzione sociale, promossa dal Movimento Italiano per la Gentilezza (Mig) per diffondere una nuova cultura civica e relazionale, previsto nell'ambito delle iniziative organizzate nella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
