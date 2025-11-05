Alla scuola Falcone dello Zen presentato il Codice Gentilezza la campagna di sensibilizzazione promossa dal Mig

Palermotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte dall'Istituto comprensivo Giovanni Falcone dello Zen il lancio del "Codice Gentilezza”, la campagna di attenzione sociale, promossa dal Movimento Italiano per la Gentilezza (Mig) per diffondere una nuova cultura civica e relazionale, previsto nell'ambito delle iniziative organizzate nella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Palermo, scuola Falcone chiusa allo Zen per il furto dei cavi elettrici - Furto durante il fine settimana nella scuola Giovanni Falcone allo Zen di Palermo dove i ladri hanno rubato i cavi di rame degli impianti nell'istituto comprensivo. Da rainews.it

