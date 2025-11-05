Alla Manifattura Tabacchi la mostra Paesi miei Storie e gesti di Una Boccata d' Arte

Fondazione Elpis presenta in collaborazione con Toast Project la collettiva Paesi miei. Storie e gesti da Una Boccata d’Arte. Realizzata con il supporto di Manifattura Tabacchi che la ospita presso i suoi spazi a Firenze, la mostra è visitabile gratuitamente dal 6 novembre al 21 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

