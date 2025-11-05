Firenze, 5 novembre 2025 - Sono circa 18 mila gli studenti attesi alla Stazione Leopolda di Firenze per l'edizione numero 20 del Salone dello Studente organizzato da Campus, il principale hub in Italia dell'orientamento, il 5 e 6 novembre 2025 (9.00-13.30). L'evento, punto di riferimento per il post-diploma, si spiega in una nota, è pronto a mobilitare l'interesse di un vasto pubblico di giovani. Tanti i temi di interesse: dall'Intelligenza Artificiale all'Erasmus, dall'educazione finanziaria alla costruzione del cv, dalle professioni social e green alle opportunità offerte dalla creatività. L’Area Job del Salone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla Leopolda attesi 18 mila ragazzi per il Salone dello Studente