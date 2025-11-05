Alla guida della sua canoa rimane incagliato nelle acque melmose del Brenta
E' partito da Dolo in provincia di Venezia per una giornata di sport e relax lungo le splendide acque del Brenta. Giunto alle chiuse di Noventa Padovana si è imbattuto in un problema che l'ha costretto a chiamare i Vigili del Fuoco. Sul suo cammino Maurizio Ulliana, 64 anni, ex direttore del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altre letture consigliate
Escursione in canoa canadese Domenica 19 ottobre nella bellissima Regione Lazio - Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno con il collega Giovanni Castellucci ULTIMI POSTI DISPONIBILI ? Info e prenotazioni a me 3939009403 o nel link - facebook.com Vai su Facebook