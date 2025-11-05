Alla guida con il cellulare in mano stangata della polizia stradale | 55 patenti ritirate

Messinatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pugno duro della polizia stradale contro le più comuni infrazioni alla guida. Nel corso della Roadpol European Operation sono state effettuate diverse attività, di carattere informativo ma anche di controllo, per sensibilizzare gli utenti della strada e contrastare i comportamenti più pericolosi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

