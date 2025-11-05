Alla guida con il cellulare in mano stangata della polizia stradale | 55 patenti ritirate

Pugno duro della polizia stradale contro le più comuni infrazioni alla guida. Nel corso della Roadpol European Operation sono state effettuate diverse attività, di carattere informativo ma anche di controllo, per sensibilizzare gli utenti della strada e contrastare i comportamenti più pericolosi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondisci con queste news

Scatta l'allarme di emergenza per possibile incidente: ma il cellulare, dimenticato sul cofano dell'auto, era caduto durante la guida Nella giornata di martedì, 28 ottobre, la Centrale operativa della Polizia Locale del Comune di Cisterna ha ricevuto una segna - facebook.com Vai su Facebook

Terranuova senza guida. Stangata a Becattini - Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, attraverso l’organo di giustizia sportiva, ha comminato una ... Scrive lanazione.it

Pavia, guida il bus col cellulare in mano: filmato da viaggiatore sulla linea 7 - 53enne originario di Voghera, sul bus urbano della linea 7 di Pavia dove si vede l’autista di Autoguidovie parlare al ... laprovinciapavese.gelocal.it scrive

Guida con il cellulare in mano, multata l’assessora alla Mobilità di Pavia Alice Moggi: “Ho sbagliato e pagherò” - Lo scorso 8 aprile Alice Moggi, vicesindaca di Pavia e assessora alla Mobilità e Legalità, è stata multata dalla polizia locale. Scrive fanpage.it