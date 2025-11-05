Alla faccia dell’Emergenza-urgenza | Cantiere in clamoroso ritardo
di Anna Marchetti "A rischio la nuova palazzina dell’emergenza-urgenza. Ad oggi sono stati spesi appena 400mila euro degli oltre 14 milioni di fondi Pnrr ". Nemmeno il 3 per cento. E’ l’allarme che lancia la consigliera regionale di M5S, Marta Ruggeri, che aggiunge: "Un ritardo clamoroso tanto che la stessa Corte dei Conti ha espresso timori concreti sul rischio del mancato collaudo strutturale entro giugno 2026: il rispetto delle scadenze del Pnrr è un obbligo, non un’opzione, per evitare la perdita di fondi essenziali, per garantire un adeguato livello di assistenza e sicurezza ai cittadini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
