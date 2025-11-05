Alla Camera l’omaggio a Petrolini premia Venturiello
Il 10 novembre, nella solenne Sala della Regina alla Camera dei Deputati, Massimo Venturiello riceverà il Premio Petrolini. Un tributo che riconosce un cammino capace di intrecciare radici e rinnovamento, tra rigore e poesia, con la rara abilità di passare dall’intensità drammatica a un’ironia lucidissima, sempre al servizio di un teatro che parla al presente. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
