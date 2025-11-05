Alimenti e prodotti per l’igiene La refurtiva senza proprietari alla coop che aiuta i più fragili
Da bottini di furti nei supermercati a preziose risorse per chi ne ha davvero bisogno. È questo l’insolito ma significativo epilogo di una serie di interventi condotti dai carabinieri della Compagnia di Codogno, che nei giorni scorsi hanno recuperato numerose confezioni di alimenti e prodotti per l’igiene personale rubati, provenienti da diversi punti vendita del Lodigiano e delle province limitrofe. Non sempre, tuttavia, si è riusciti a risalire con precisione al negozio in cui i beni erano stati sottratti, soprattutto nei casi di furti commessi oltre i confini provinciali. Così è sorta l’idea di destinare la refurtiva in beneficenza, per trasformare un illecito in un gesto di solidarietà concreta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
