Alimentazione e prevenzione verso la sanità del futuro

Romatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tempo, la scienza evidenzia quanto ciò che si mangia influisca sulla salute. Un recente studio dell'Oxford Population Health condotto su 500.000 persone ha quantificato per la prima volta il peso dei fattori ambientali (con l'alimentazione in primo piano) sulle possibilità di invecchiare in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

alimentazione prevenzione verso sanit224Nasce l’Intergruppo parlamentare su alimentazione, salute e sostenibilità - ROMA (ITALPRESS) – A margine della conferenza stampa “Crescere in Salute: verso una legge per l’Educazione alla Prevenzione Primaria”, svoltasi mercoledì al Senato della Repubblica e promossa dal sena ... Secondo msn.com

Alimentazione e salute: task force per informare e fare prevenzione - Mangiando, si nutre, prova piacere e vive momenti di grosso valore sociale e relazionale. Da bergamonews.it

L'alimentazione può prevenire le malattie croniche. Il nutrizionista: "Pasta è alleata della salute" - Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza, con appuntamenti importanti come la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre) e la Giornata Mondiale della Pasta (25 ottobre) ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Alimentazione Prevenzione Verso Sanit224