Alice Rohrwacher riceverà lo European Achievement in World Cinema agli EFA
L'autrice italiana Alice Rohrwacher sarà omaggiata nel corso della prossima edizione degli EFA, i maggiori riconoscimenti per il cinema del nostro continente, con lo European Achievement in World Cinema nel corso della cerimonia di premiazione a Berlino. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
