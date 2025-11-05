Aliberti minaccia l' addio | Il Comune mi costringe a lasciare lo stadio di Lecco
Duro sfogo del presidente della Calcio Lecco 1912 Aniello Aliberti contro il Comune di Lecco. Nel corso della conferenza stampa trimestrale, durata ben 53 minuti, il patron bluceleste ha annunciato di valutare seriamente il trasferimento della squadra in un altro stadio, lanciando un ultimatum. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Approfondisci con queste news
Biodiversità in Europa: tesori naturali da proteggere L’Europa non è solo città e cultura: ospita ecosistemi unici, con specie che non troverai altrove. Ma urbanizzazione, cambiamenti climatici e sfruttamento intensivo del territorio li minacciano. 1 Isole Can - facebook.com Vai su Facebook
Da Don Gallo a Vauro, la casa editrice Aliberti compie 25 anni: “La più grande minaccia all’indipendenza? Il mercato” - Quando cominci un mestiere come questo, pensi sempre che dura finché dura. Scrive ilfattoquotidiano.it