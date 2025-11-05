Aliberti minaccia l' addio | Il Comune mi costringe a lasciare lo stadio di Lecco

Leccotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Duro sfogo del presidente della Calcio Lecco 1912 Aniello Aliberti contro il Comune di Lecco. Nel corso della conferenza stampa trimestrale, durata ben 53 minuti, il patron bluceleste ha annunciato di valutare seriamente il trasferimento della squadra in un altro stadio, lanciando un ultimatum. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

