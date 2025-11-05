Alessia Pifferi tra poco la sentenza bis | la procura chiede l’ergastolo La difesa punta sul vizio di mente | Per essere cattiva devi essere intelligente

È attesa a minuti la sentenza della Corte d’Assise d’appello di Milano sul caso di Alessia Pifferi, condannata alla massima pena in primo grado. La donna avrebbe infatti abbandonato in casa la figlia di 18 mesi per sei giorni, lasciandole solo una bottiglietta d’acqua e un biberon di latte, facendola morire di stenti «a causa del suo egoismo». La procura generale del capoluogo lombardo ha chiesto la conferma della pena, ribadendo come la donna fosse lucida: «Un genitore assassino non necessariamente pazzo». Per la difesa, invece, all’imputata dovrebbe essere riconosciuta la seminfermità mentale e le dovrebbe essere contestato un altro reato, meno grave rispetto all’omicidio volontario aggravato da futili motivi e vincolo di parentela. 🔗 Leggi su Open.online