Alessia Pifferi svolta shock in appello | cancellato l’ergastolo Condannata a 24 anni

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha emesso la sentenza di secondo grado nel caso di Alessia Pifferi, la 38enne accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi. La Corte ha cancellato l’ergastolo inflitto in primo grado, riducendo la pena a 24 anni di carcere. Il giudizio sulla capacità di intendere e volere. I giudici di Appello hanno ribadito la capacità di intendere e di volere di Alessia Pifferi al momento del fatto, smentendo la tesi difensiva che puntava sull’incapacità mentale per richiedere un’accusa meno grave, come l’abbandono di minore. Tuttavia, la sentenza introduce un elemento cruciale: la concessione delle attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Alessia Pifferi, svolta shock in appello: cancellato l’ergastolo. Condannata a 24 anni

