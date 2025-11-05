Alessia Pifferi pg chiede conferma ergastolo Oggi attesa sentenza del processo d’Appello

Nuova udienza del processo d’Appello a carico di Alessia Pifferi, la donna accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, nell’estate del 2022, nel suo appartamento nel quartiere Ponte Lambro a Milano. In primo grado Pifferi è stata condannata all’ergastolo per l'omicidio volontario aggravato della bambina. Oggi, dopo la requisitoria, è attesa la sentenza di secondo grado. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

