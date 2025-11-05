Alessia Pifferi pg chiede conferma ergastolo Oggi attesa sentenza del processo d’Appello
Nuova udienza del processo d’Appello a carico di Alessia Pifferi, la donna accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, nell’estate del 2022, nel suo appartamento nel quartiere Ponte Lambro a Milano. In primo grado Pifferi è stata condannata all’ergastolo per l'omicidio volontario aggravato della bambina. Oggi, dopo la requisitoria, è attesa la sentenza di secondo grado. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Leggi anche questi approfondimenti
Omicidio della piccola Diana. Chi è davvero Alessia Pifferi? Se per la difesa la donna ha una capacità di intendere e volere scemata, per i consulenti della parte civile: “i suoi bisogni sono l'unica cosa che conta davvero”. Il commento di Milo Infante - facebook.com Vai su Facebook
Alessia Pifferi “egocentrica” lasciò la figlia di 18 mesi “in condizioni disumane”, la requisitoria della pg di Milano - La requisitoria della sostituta procuratrice generale di Milano nel processo per la morte a Milano di Diana, 18 mesi. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Alessia Pifferi, requisitoria pg: “E’ colpevole, capace di intendere e volere” - (Adnkronos) – Alessia Pifferi è una persona “egocentrica, che tende a occuparsi delle proprie esigenze. msn.com scrive
Alessia Pifferi, la pg: «Egocentrica e capace di intendere». La sorella: «Non la perdono». Oggi la sentenza dell'appello - Pifferi è stata condannata in primo grado all'ergastolo per avere lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi a Milano ... Scrive milano.corriere.it