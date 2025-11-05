Milano, 5 novembre 2025 – Sconto di pena in appello per Alessia Pifferi: “salta” l’ergastolo. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano hanno riformato la sentenza di primo grado e con un bilanciamento tra aggravanti e attenuanti hanno condannato a 24 anni la donna accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana, di soli 18 mesi, lasciata morire di stenti nella sua culletta. Un abbandono, dal 14 al 20 luglio del 2022, per il quale le sono contestate le aggravanti dei motivi futili e il legame parentale con la vittima. L'imputata, condannata in primo grado all'ergastolo, è rimasta impassibile durante la lettura della sentenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessia Pifferi, niente più ergastolo. Sconto di pena in appello: condannata a 24 anni