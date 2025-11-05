Alessia Pifferi niente più ergastolo Sconto di pena in appello | condannata a 24 anni
Milano, 5 novembre 2025 – Sconto di pena in appello per Alessia Pifferi: “salta” l’ergastolo. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano hanno riformato la sentenza di primo grado e con un bilanciamento tra aggravanti e attenuanti hanno condannato a 24 anni la donna accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana, di soli 18 mesi, lasciata morire di stenti nella sua culletta. Un abbandono, dal 14 al 20 luglio del 2022, per il quale le sono contestate le aggravanti dei motivi futili e il legame parentale con la vittima. L'imputata, condannata in primo grado all'ergastolo, è rimasta impassibile durante la lettura della sentenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
la Repubblica. . A Milano si attende la sentenza d’appello per Alessia Pifferi, condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di 18 mesi, nel luglio 2022. In parallelo prosegue anche il processo “Pifferi bis”, che vede imputate quattro ps - facebook.com Vai su Facebook
A Milano si attende la sentenza d’appello per Alessia Pifferi, condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di 18 mesi, nel luglio 2022. In parallelo prosegue anche il processo “Pifferi bis”, che vede imputate quattro psicologhe, un’avv - X Vai su X
Alessia Pifferi condannata a 24 anni in Appello, ridotta la pena: riconosciute alcune attenuanti - Milano, attesa per la sentenza di secondo grado sul caso di Alessia Pifferi che risponde dell'omicidio della figlia che ha fatto morire di stenti. Scrive ilgazzettino.it
Alessia Pifferi condannata a 24 anni in Appello, annullato l'ergastolo: riconosciute alcune attenuanti - Milano, attesa per la sentenza di secondo grado sul caso di Alessia Pifferi che risponde dell'omicidio della figlia che ha fatto morire di stenti. Come scrive ilmessaggero.it
Alessia Pifferi condannata a 24 anni in secondo grado, cambia la decisione e pena ridotta in appello - Per Alessia Pifferi è arrivata dalla Corte d’Assise d’appello di Milano la condanna a 24 anni per l’omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel 2022. Lo riporta virgilio.it