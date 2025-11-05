Alessia Pifferi niente più ergastolo | la condanna ridotta a 24 anni in appello La sorella | La sentenza? Questa non è giustizia
Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni per l'omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022. Lo ha deciso la Corte. 🔗 Leggi su Leggo.it
