Alessia Pifferi niente più ergastolo | condannata a 24 anni La sorella | Spero che Diana possa andare in pace
Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni per l'omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022. Lo ha deciso la Corte. 🔗 Leggi su Leggo.it
Altre letture consigliate
la Repubblica. . A Milano si attende la sentenza d’appello per Alessia Pifferi, condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di 18 mesi, nel luglio 2022. In parallelo prosegue anche il processo “Pifferi bis”, che vede imputate quattro ps - facebook.com Vai su Facebook
A Milano si attende la sentenza d’appello per Alessia Pifferi, condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di 18 mesi, nel luglio 2022. In parallelo prosegue anche il processo “Pifferi bis”, che vede imputate quattro psicologhe, un’avv - X Vai su X
Alessia Pifferi condannata a 24 anni in Appello, ridotta la pena: riconosciute alcune attenuanti - Milano, attesa per la sentenza di secondo grado sul caso di Alessia Pifferi che risponde dell'omicidio della figlia che ha fatto morire di stenti. Riporta ilgazzettino.it
Alessia Pifferi condannata a 24 anni in Appello, annullato l'ergastolo: riconosciute alcune attenuanti - Milano, attesa per la sentenza di secondo grado sul caso di Alessia Pifferi che risponde dell'omicidio della figlia che ha fatto morire di stenti. Riporta ilmessaggero.it
Alessia Pifferi condannata a 24 anni di carcere - Nuovo processo per Alessia Pifferi, la donna è accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio del 2022. Lo riporta etrurianews.it