Alessia Pifferi niente più ergastolo | condannata a 24 anni La sorella | Spero che Diana possa andare in pace

Leggo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni per l'omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022. Lo ha deciso la Corte. 🔗 Leggi su Leggo.it

alessia pifferi niente pi249 ergastolo condannata a 24 anni la sorella spero che diana possa andare in pace

© Leggo.it - Alessia Pifferi, niente più ergastolo: condannata a 24 anni. La sorella: «Spero che Diana possa andare in pace»

Altre letture consigliate

alessia pifferi pi249 ergastoloAlessia Pifferi condannata a 24 anni in Appello, ridotta la pena: riconosciute alcune attenuanti - Milano, attesa per la sentenza di secondo grado sul caso di Alessia Pifferi che risponde dell'omicidio della figlia che ha fatto morire di stenti. Riporta ilgazzettino.it

alessia pifferi pi249 ergastoloAlessia Pifferi condannata a 24 anni in Appello, annullato l'ergastolo: riconosciute alcune attenuanti - Milano, attesa per la sentenza di secondo grado sul caso di Alessia Pifferi che risponde dell'omicidio della figlia che ha fatto morire di stenti. Riporta ilmessaggero.it

alessia pifferi pi249 ergastoloAlessia Pifferi condannata a 24 anni di carcere - Nuovo processo per Alessia Pifferi, la donna è accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio del 2022. Lo riporta etrurianews.it

Cerca Video su questo argomento: Alessia Pifferi Pi249 Ergastolo