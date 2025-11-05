Alessia Pifferi niente ergastolo | 24 anni La zia di Diana esplode in aula | ‘La vita di mia nipote non vale così poco’

Sentenza Alessia Pifferi, la Corte d’Appello ha riconosciuto alcune attenuanti generiche. La sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano è arrivata poco prima delle 18:00 del 5 novembre dopo oltre tre ore e mezza di camera di consiglio. Alessia Pifferi non sconterà l’ergastolo, ma 24 anni di carcere per la morte della figlia Diana, 18 mesi, lasciata sola in casa per sei giorni nel luglio 2022. Una decisione che ha spaccato l’opinione pubblica e provocato la reazione durissima della zia della piccola, sorella di Alessia Pifferi, presente in aula: “Non penso che la vita di Diana valga 24 anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Alessia Pifferi, niente ergastolo: 24 anni, La zia di Diana esplode in aula: ‘La vita di mia nipote non vale così poco’

