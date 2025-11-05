Alessia Pifferi la sorella all' udienza per la morte della piccola Diana | Non riesco a perdonare

Milanotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Se anche ci fosse una fragilità non giustificherebbe quello che ha fatto”. A parlare è Viviana Pifferi, sorella di Alessia, in Tribunale oggi - 5 novembre - per l'udienza in cui verrà pronunciata la sentenza d'Appello per la donna che ha lasciato morire di stenti la figlia Diana. “Possiamo avere. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

alessia pifferi sorella udienzaLa nuova udienza del processo d’appello ad Alessia Pifferi, il procuratore: “È imputabile, lo dicono due perizie” - Oggi, mercoledì 5 novembre, si tiene la nuova udienza del processo d'Appello a carico di Alessia Pifferi, accusata della morte della figlia di 18 mesi ... fanpage.it scrive

alessia pifferi sorella udienzaPifferi, accusata della morte per stenti della figlia: attesa sentenza processo d’Appello - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pifferi, accusata della morte per stenti della figlia: attesa sentenza processo d’Appello ... Come scrive tg24.sky.it

alessia pifferi sorella udienzaAlessia Pifferi/ Sorella: “Speriamo arrivi la sentenza, la Pontenani ci accusa? 2 perizie parlano chiaro” - La sorella di Alessia Pifferi, Viviana, intervistata stamane da Storie Italiane in occasione della nuova udienza del processo ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Alessia Pifferi Sorella Udienza