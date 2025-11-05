Alessia Pifferi la sorella all' udienza per la morte della piccola Diana | Non riesco a perdonare

“Se anche ci fosse una fragilità non giustificherebbe quello che ha fatto”. A parlare è Viviana Pifferi, sorella di Alessia, in Tribunale oggi - 5 novembre - per l'udienza in cui verrà pronunciata la sentenza d'Appello per la donna che ha lasciato morire di stenti la figlia Diana. “Possiamo avere. 🔗 Leggi su Milanotoday.it