Alessia Pifferi la sentenza che nessuno si aspettava | cosa è successo appello
C’è una storia che ha sconvolto l’Italia, e oggi arriva una svolta che nessuno poteva immaginare. Una madre, il dolore di una perdita e una sentenza che cambia tutto: ma cosa si nasconde dietro le porte chiuse del tribunale? Il caso di Alessia Pifferi ha tenuto il Paese col fiato sospeso, tra rabbia, incredulità e una domanda che rimbalza ovunque: può davvero esserci un’altra verità dietro un gesto così estremo? La risposta, oggi, arriva con un colpo di scena inatteso. >> “Insieme fuori ma in gran segreto”. Ballando con le stelle, scoop: dietro le quinte lo sanno già tutti La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha riscritto la storia: cancellato l’ergastolo, Alessia Pifferi viene condannata a 24 anni di carcere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
