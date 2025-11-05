Alessia Pifferi ergastolo cancellato in appello La sorella dopo la condanna a 24 anni | Non è giustizia è andata a divertirsi invece di badare alla figlia
La donna lasciò morire di stenti la figlia. La Corte la considera capace di intendere e volere, ma le concede attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondisci con queste news
Alessia Pifferi, decisione shock in tribunale! È appena arrivato l'annuncio - facebook.com Vai su Facebook
Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni per l'omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio 2022. In primo grado era stata condannata all'ergastolo #ANSA - X Vai su X
Processo Pifferi: ergastolo cancellato in appello, pena ridotta a 24 anni - Riduzione della pena per Alessia Pifferi, condannata in secondo grado a 24 anni dalla Corte d'Appello di Milano per l'omicidio della figlia ... Lo riporta iltempo.it
Alessia Pifferi, cancellato l'ergastolo: 24 anni per l'omicidio della figlia di 18 mesi - Pena ridotta in secondo grado per Alessia Pifferi: non più ergastolo, ma 24 anni di carcere per l'omicidio della figlia Diana, morta di stenti a 18 mesi. msn.com scrive
Perché è stato cancellato l’ergastolo ad Alessia Pifferi nonostante l’omicidio volontario: l’effetto delle attenuanti sulle aggravanti - Omicidio della piccola Diana, i disturbi mentali della madre assassina riconosciuti come attenuanti generiche nella sentenza della Corte d’Assise d’Appello: condanna ridotta a 24 anni di carcere ... Riporta quotidiano.net