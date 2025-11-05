Alessia Pifferi egocentrica lasciò la figlia di 18 mesi in condizioni disumane la requisitoria della pg di Milano
Alessia Pifferi ha lasciato per quasi sei giorni la figlia Diana “ in condizioni disumane “, da sola nell’abitazione di via Parea a Milano, con soltanto una bottiglietta d’acqua e un biberon di latte a disposizione. La sostituta procuratrice generale di Milano, Lucilla Tontodonati, ricorda ai giudici dell’Assise d’appello di Milano che l’imputata, condannata all’ergastolo in prima grado per avere lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi, è capace di intendere e volere come accertato anche dalla seconda perizia disposta in secondo grado dai giudici. “La condotta che abbiamo di fronte è particolarmente raccapricciante, ma anche particolarmente difficile da accettare concettualmente – ha detto -, perché è una condotta omissiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
