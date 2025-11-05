Alessia Pifferi ha lasciato per quasi sei giorni la figlia Diana “ in condizioni disumane “, da sola nell’abitazione di via Parea a Milano, con soltanto una bottiglietta d’acqua e un biberon di latte a disposizione. La sostituta procuratrice generale di Milano, Lucilla Tontodonati, ricorda ai giudici dell’Assise d’appello di Milano che l’imputata, condannata all’ergastolo in prima grado per avere lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi, è capace di intendere e volere come accertato anche dalla seconda perizia disposta in secondo grado dai giudici. “La condotta che abbiamo di fronte è particolarmente raccapricciante, ma anche particolarmente difficile da accettare concettualmente – ha detto -, perché è una condotta omissiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alessia Pifferi “egocentrica” lasciò la figlia di 18 mesi “in condizioni disumane”, la requisitoria della pg di Milano