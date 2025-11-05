Alessia Pifferi è una persona buona polemiche dopo la frase della sua avvocata e l' attacco alla sorella

"Alessia Pifferi è una persona buona", la dichiarazione dell'avvocata prima della sentenza nel processo d'appello in Tribunale a Milano.

alessia pifferi 232 una persona buona polemiche dopo la frase della sua avvocata e l attacco alla sorella

Alessia Pifferi è una "persona buona", polemiche dopo la frase della sua avvocata e l'attacco alla sorella

Alessia Pifferi, tra poco la sentenza bis: la procura chiede l'ergastolo. La difesa punta sul vizio di mente: «Per essere cattiva devi essere intelligente» - La 40enne, secondo la procura, avrebbe abbandonato la piccola figlia di 18 mesi per sei giorni in casa con l'intento di ucciderla.

Alessia Pifferi, attesa per la sentenza d'appello. La sorella: «Spero che Diana possa andare in pace» - Si sono ritirati in camera di consiglio i giudici della Corte d'Assise d'appello di Milano per decidere sulla sentenza del processo a carico di Alessia Pifferi, condannata in ...

Caso Pifferi, la legale: "Non è lucida assassina, mi aspetto una condanna a 20 anni" - "Mi aspetto una sentenza che riconosca le perizie di primo e secondo grado, una persona che ha quei problemi non può essere ...

