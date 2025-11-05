Alessia Pifferi è una persona buona polemiche dopo la frase della sua avvocata e l' attacco alla sorella
"Alessia Pifferi è una persona buona", la dichiarazione dell'avvocata prima della sentenza nel processo d'appello in Tribunale a Milano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
A Milano si attende la sentenza d’appello per Alessia Pifferi, condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di 18 mesi, nel luglio 2022. In parallelo prosegue anche il processo “Pifferi bis”, che vede imputate quattro psicologhe, un’avv - X Vai su X
Omicidio della piccola Diana. Chi è davvero Alessia Pifferi? Se per la difesa la donna ha una capacità di intendere e volere scemata, per i consulenti della parte civile: “i suoi bisogni sono l'unica cosa che conta davvero”. Il commento di Milo Infante - facebook.com Vai su Facebook
Alessia Pifferi, tra poco la sentenza bis: la procura chiede l’ergastolo. La difesa punta sul vizio di mente: «Per essere cattiva devi essere intelligente» - La 40enne, secondo la procura, avrebbe abbandonato la piccola figlia di 18 mesi per sei giorni in casa con l’intento di ucciderla. Riporta open.online
Alessia Pifferi, attesa per la sentenza d'appello. La sorella: «Spero che Diana possa andare in pace» - Si sono ritirati in camera di consiglio i giudici della Corte d’Assise d’appello di Milano per decidere sulla sentenza del processo a carico di Alessia Pifferi, condannata in ... Come scrive leggo.it
Caso Pifferi, la legale: "Non è lucida assassina, mi aspetto una condanna a 20 anni" - (LaPresse) “Mi aspetto una sentenza che riconosca le perizie di primo e secondo grado, una persona che ha quei problemi non può essere ... Segnala stream24.ilsole24ore.com